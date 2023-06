Izalci destaca reajuste salarial das forças de segurança do DF

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) anunciou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), que o projeto de lei sobre o reajuste salarial das forças de segurança do Distrito Federal foi assinado pelo governo federal e será enviado ao Congresso.

Izalci ressaltou que as forças de segurança do Distrito Federal sofrem grande defasagem salarial,há mais de oito anos.O senador lembrou também que, mesmo com o reajuste proposto, o valor ainda vai ficar um poucodefasadoem comparação aos demais estados.

— A Polícia Civil do DF hoje é a 20ª remuneração do país. Sempre teve equiparação com a Polícia Federal, mas, evidentemente, a Polícia Militar e os Bombeiros, em alguns casos, também estão bem abaixo da média nacional. Mas isso aqui já recompõe parcialmente as perdas — afirmou.

O parlamentar lembrou que foi feito um acordo, em 26 de abril, para que o Executivo encaminhasse a proposta e editasse a medida provisória da recomposição parcial dos policiais militares, civis e bombeiros. Segundo o senador, o acordo firmado contempla duas parcelas, a primeira para julho e a segunda para janeiro de 2024, seguindo a proposta apresentada pelo GDF.

O senador disse ainda que existe a possibilidade de o PLN (projeto de lei do Congresso Nacional) ser votado na próxima reunião daComissão Mista de Orçamento (CMO), para em seguida ser encaminhado para votação no Plenário do Congresso.