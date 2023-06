CDH debate projeto que trata da segurança nas piscinas

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai promover audiência pública nesta sexta-feira (30), às 9h, para debater o projeto que trata das seguranças nas piscinas. O PL 1.944/2022 , de iniciativa do senador Eduardo Gomes (PL-TO), trata dos requisitos mínimos de segurança para a fabricação, a construção, a instalação e o funcionamento de piscinas ou similares, com foco na prevenção ao afogamento infantil. Sugerida (REQ 49/2023 ) pelos senadores Izalci Lucas (PSDB-DF) e Paulo Paim (PT-RS), a audiência ocorrerá na sala 3 daAla Senador Alexandre Costa eterá caráter interativo, com a possibilidade de participação popular.

Para o debate, estão convidadas a administradora do Projeto História de Milagres (SP), Jade Nagano, e a professora Raquel Euzébio Corrêa, especialista em segurança e sobrevivência aquática. Entre outros especialistas sobre o tema, também vai participar da audiência o fundador do Projeto Susan Forever, Alex Ferrarini Delgado. Ele perdeu sua filha, Susan Delgado, quando ela tinha apenas dois anos, num trágico afogamento. De acordo com o senador Eduardo, Alex Delgado transformou seu luto em luta, tendo inspirado a proposta que trata da segurança em piscinas.

Mortes

Na justificativa do projeto, Eduardo registra que a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) informa que, todos os dias, morrem cerca de 480 crianças por afogamento em todo o mundo. De acordo com a entidade, no Brasil, essa é a segunda maior causa de mortes nas idades entre 5 e 14 anos. Ainda segundo a SBP, o problema poderia ser evitado com medidas de prevenção, pois 89% dos casos ocorrem por falta de supervisão das vítimas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Afogamentos Aquáticos (Sobrasa), as piscinas são responsáveis por 49% de todas as mortes por afogamento na faixa etária de 1 a 9 anos de idade.