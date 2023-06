Cleitinho critica uso de dinheiro público para pagar viagens do presidente Lula

O senador Cleitinho (Republicanos–MG) questionou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (27), os "gastos excessivos" do presidente Lula durante viagens oficiais. O parlamentar anunciou a intenção de criar um projeto para fiscalizar e regulamentar o uso dos recursos públicos.

— O senhor presidente da República já gastou no cartão corporativo dele R$ 12 milhões com viagens e outras coisas. E falou tanto na campanha, criticando o presidente Bolsonaro: "É um absurdo o cartão corporativo, a quantidade de gastos..." Olha aqui: lá no Reino Unido, R$ 1,4 milhão. Na China, R$ 1,8 milhão; Portugal, R$ 1 milhão; Espanha, R$ 815 mil, e por aí vai [...] Eu estou fazendo a minha função aqui de fiscalizar, e eu vou fazer isso, fiscalizar e legislar. Eu vou criar um projeto agora, mesmo que seja para o próximo presidente — disse.

Cleitinho destacou que o dinheiro público pertence ao povo e deve ser direcionado para atender às necessidades da população, e não para satisfazer gastos pessoais dos presidentes. O senador criticou o gasto de R$ 728 mil em apenas dois dias com estadia, enfatizando que o valor contrasta com a realidade do país.

— Não é porque você tem tudo isso para gastar que você tem que gastar. Dê bom exemplo, porque você entrou falando que o país estava quebrado, que o país tinha que ser reconstruído, que tinha milhares de pessoas passando fome. Como um presidente, o líder maior desta nação, vai gastar, em dois dias, R$ 728 mil? Com estadia? Pelo amor de Deus! — enfatizou.