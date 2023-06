Senado fará homenagem à Marcha das Margaridas

O senador Marcos Rogério (PL-RO) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (27), discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva n...

Senado Federal Há 47 minutos Em Senado Federal Lula tem visão reducionista dos problemas da Amazônia, critica Marcos Rogério O senador Marcos Rogério (PL-RO) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (27), discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva n...

Senado Federal Há 48 minutos Em Senado Federal Prioridade de atendimento para autistas e doadores de sangue vai à sanção O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (27) um projeto de lei que estende o direito a atendimento prioritário para pessoas com transtorno d...

Senado Federal Há 1 hora Em Senado Federal Senado aprova mudanças em fundo financeiro da Bacia do Prata O Plenário aprovou nesta terça-feira (27), em votação simbólica, o texto modificado do convênio que cria o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento ...