Humberto Costa destaca avanços do governo Lula na saúde e outros setores

O senador Humberto Costa (PT-PE) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (27), que o Brasil está em um momento de união e reconstrução no governo Lula.Segundo Humberto, o Executivo tem avançado em diversas áreas comoo combate permanente às agressões aos direitos humanos, incluindo invasões de terras indígenas, garimpo ilegal, queimadas e desmatamento, bem como a erradicação do trabalho escravo, desemprego, extrema pobreza e fome.

— Estamos recuperando a economia, a educação, as moradias por meio do Minha Casa, Minha Vida, os investimentos em infraestrutura, assegurando a ampliação da reforma agrária ao tempo em que fomentamos o agronegócio. O Brasil está dando adeus ao atraso, acabando com as incontáveis mazelas da gestão anterior e crescendo em diversas frentes e em paz — afirmou.

O senador chamou a atenção para a área da saúde e lembrou a pandemia da covid-19, que em sua opinião foi a “maior tragédia sanitária da História, deixando mais de 20 milhões de mortos no mundo”. Humberto apontou que a situação foi piorada pelo negacionismo do governo anterior, que “atacou a ciência e satanizou as vacinas, enquanto medicamentos ineficazes eram prescritos diariamente por meios oficiais”.

Uma das prioridades do governo, de acordo com o parlamentar, é reerguer o Programa Nacional de Imunização que, com 50 anos de existência, era referência internacional e, segundo ele, “foi dilapidado pela ação funesta de Michel Temer e Jair Bolsonaro, chegando à mais baixa cobertura vacinal da História".

— São incontáveis os avanços que temos tido após a devastação provocada no Sistema Único de Saúde [SUS] pelos nefastos governos anteriores. O trabalho de reconstrução está somente começando e demanda esforço e empenho de todos. A sociedade é parte importante dessa missão e precisa estar vigilante aos permanentes ataques para tirar o Ministério da Saúde do caminho em que está. Nossas administrações provaram, com excepcionais resultados em favor do Brasil, que temos um projeto sólido e responsável para a saúde pública — avaliou.