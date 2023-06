Paim explica sua posição favorável a tarifa zero no transporte público

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu, em pronunciamento remoto nesta terça-feira (27) no Plenário, a adoção da tarifa zero no transporte público. A medida consiste em fornecer serviços gratuitos para os usuários, sem a necessidade de pagamentos de tarifas. O parlamentar destacou que o tema tem sido discutido e implementado em várias partes do mundo, trazendo acessibilidade aos mais vulneráveis e promovendo a inclusão social.

Paim ressaltou que a tarifa zero melhora o trânsito e reduz os congestionamentos, já que mais pessoas passam a utilizar o transporte público, o que contribui para a melhoria da mobilidade urbana. O senador também destacou que a medida traz benefícios ambientais e estimula a economia local.

— Ao fornecer transporte público gratuito, mais pessoas têm acesso as áreas comerciais, estimulando o comércio local e impulsionando a economia da própria região. Pode aumentar ainda a demanda por transporte público, o que pode resultar em mais empregos no setor. A tarifa zero é uma medida que promove a igualdade de oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso aos mesmos serviços e recursos da cidade.

Segundo o parlamentar, 67 cidades brasileiras de pequeno e médio porte já adotam a tarifa zero todos os dias da semana e sete municípios adotam a política de forma parcial, em dias específicos ou apenas para um grupo limitado.