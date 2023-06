Percepção social sobre ciência e inovação será tema de debate da CCT

A importância da ciência, da inovação e a percepção social acerca do tema será tema de audiência pública no Senado, nesta quarta-feira (28). O debate, com previsão de início às 11h, será promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT).

Sugerido pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF), o debate contará com a participação da presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Helena Bonciani Nader; da secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Márcia Cristina Bernandes Barbosa e da diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Laila Salmen Espíndola. Também devem participar o professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Yurij Castelfranchi; alíder Corporativa da 3M do Brasil, Adriana Blikstein; e o divulgador científico, Atila Iamarino.

Para subsidiar a discussão, Izalci cita no requerimento o estudo chamadoÍndice do Estado da Ciência, realizado pela empresa norte-americana 3M, com o objetivo de conhecer as atitudes globais em relação à ciência, tornando público o que as pessoas pensam e sentem sobre os diversos temas científicos e seu real impacto no mundo.

O estudo de 2021 ouviu mil pessoas com mais de 18 anos, disse o senador, e demonstrou que os brasileiros reconhecem a ciência como indispensável, principalmente para evitar crises sanitárias, reduzir a divisão na sociedade, e diminuir a gravidade dos efeitos das mudanças climáticas."Ao menos 87% concorda que, no futuro, o mundo será mais dependente do conhecimento científico do que nunca", diz o senador na justificativa do requerimento.

A reunião será interativa, transmitida ao vivo a partir do Plenário 7, na Ala Senador Alexandre Costa e será aberta à participação dos interessados por meio do portal e-cidadania, na internet, em: senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 22 11.