Subcomissão do Ensino Médio promove novo debate nesta quarta

A Subcomissão Temporária para debater e avaliar o Ensino Médio no Brasil (CEENSINO) promove nova audiência pública interativa na quarta-feira (28), a partir das 14h, por videoconferência.

Foram convidados para o debate representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (Andifes), da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais e da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.

O professor Carlos Artur Arêas, do Instituto Federal Fluminense (IFF), já confirmou participação no debate virtual. Ele vai representar o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).

Criada na Comissão de Educação (CE), a Subcomissão do Ensino Médio tem por objetivo debater e avaliar os desafios e as perspectivas do ensino médio no Brasil. Questões como a universalização do atendimento escolar e o novo ensino médio estão entre os focos da subcomissão, presidida pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), autora do requerimento de criação desta subcomissão temporária.

Na última reunião , representantes dos trabalhadores em educação e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação defenderam a revogação da Lei 13.415, de 2017 , que instituiu o Novo Ensino Médio. Entre as críticas recorrentes nos debates, estão a falta de pactuação e debate com os segmentos educacionais na formulação e implantação do novo modelo e o possível aprofundamento das desigualdades na educação.