Confúcio Moura destaca importância da educação no desenvolvimento do país

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (26), o papel fundamental que a educação desempenha no desenvolvimento de uma nação. O parlamentar ressaltou a necessidade de esforços contínuos para melhorar o sistema educacional no país.

Confúcio mencionou visitas feitas aos municípios de Monte Negro e Alto Paraiso, em Rondônia, e manifestou satisfação com o trabalho realizado na área educacional. Ele ressaltou o esforço das instituições de ensino para se manterem bem organizadas e com ambientes adequados ao aprendizado.

O senador destacou também o Programa de Formação em Alfabetização, de iniciativa do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Paulo Curi Neto. O programa tem como objetivo alavancar os resultados da alfabetização na idade certa na rede municipal de ensino do estado.

— Quero dizer aos municípios brasileiros que essa virada na qualidade da educação, eu sempre falo, é salvadora. A gente precisa, realmente, cuidar das crianças. O melhor princípio de justiça e de equidade é levar o que há de melhor para os mais pobres — afirmou.