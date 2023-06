Luta contra desigualdade precisa ser política de Estado, diz Kajuru

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou, em pronunciamento nesta segunda-feira (26), que a luta contra a desigualdade precisa ser vista como política de Estado, não ficando restrita apenas a alguns governos. O parlamentar ressaltou que a desigualdade econômica está relacionada a fatores que envolvem aspectos políticos, sociais, de gênero e de raça, só sendo possível atingir o equilíbrio social “com uma atuação firme dos governos e com apoio da sociedade em várias frentes, como educação, saúde, emprego, renda, moradia e cultura”.

Kajuru destacou fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris, quando colocou o combate à desigualdade no mesmo nível de importância da questão climática, sob pena de o planeta recuperar o equilíbrio climático e milhões de pessoas seguirem morrendo de fome em diversos países.

O senador também afirmou que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou em entrevista que “nenhuma democracia pode prosperar com altos níveis de desigualdade social ou econômica”.

— De forma mais ampla, Barack Obama assinalou que normas democráticas estão sendo ocorridas e que as instituições democráticas, para recuperarem o vigor e seguirem saudáveis, precisam superar as desigualdades econômicas e sociais. As assimetrias econômicas e sociais causam instabilidade, a história nos ensina. E daí Lula e Obama veem no combate à desigualdade uma maneira de defender a democracia.