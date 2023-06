Paulo Paim cobra redução da taxa de juros

Taxa mais alta do mundo trava o desenvolvimento do Brasil, argumenta o senador - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (26), a taxa básica de juros (Selic), que continua em 13,75% ao ano. O parlamentar destacou que a taxa de juros brasileira é a mais alta do mundo e trava o desenvolvimento do Brasil. Ele ressaltou ainda a falta de sensibilidade das autoridades monetárias do país.

— Reduzir as taxas de juros é agir em nome do interesse público, pelo bem coletivo, prezando pela responsabilidade social e pelo respeito à cidadania — afirmou.

Paim destacou que a diminuição das taxas de juros também vai auxiliar na redução da carga da dívida pública e recursos adicionais disponíveis para serem investidos em programas sociais, infraestrutura, desenvolvimento econômico e distribuição de renda, por meio de estímulos a investimento e geração de empregos, podendo reduzir, inclusive, as desigualdades da população brasileira.

O senador questionou ainda o motivo da resistência em diminuir os juros, já que segundo ele, a medida traz vários efeitos positivos para a economia. Para Paim, a redução na taxa de juros ainda estimula o setor produtivo, torna o crédito mais acessível e barato e fortalece o comércio.

— É fundamental considerar que a redução da taxa de juros deve ser acompanhada de medidas para garantir a estabilidade econômica e evitar riscos excessivos com o aumento da inflação e o próprio desequilíbrio fiscal. A inflação está baixando, está todo mundo vendo, não há motivo mais para se manter a taxa de juro nesse patamar — concluiu.