Projeto cria identificação civil para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica

Câmara dos Deputados Há 10 minutos Em Câmara dos Deputados Comisão debate uso da Cannabis para fins medicinais flapas/DepositPhotos Pesquisas demonstram eficácia da cannabis medicinal A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara do...

Câmara dos Deputados Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Cancelado debate sobre prisões realizadas no 8 de janeiro e respeito às prerrogativas de advogados Marcelo Camargo/Agência Brasil Praça dos Três Poderes foi alvo de atos de vandalismo Foi cancelado o debate que a Comissão de Segurança Pública d...