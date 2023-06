Instituto Estadual do Livro lança coleção (Di)Verse

Sobre a (Di)Verse

A coleção (Di)Verse surgiu a partir do compromisso da Sedac com a realização de políticas públicas voltadas para a diversidade. O IEL, orientado por essas diretrizes, lança então sua primeira coleção composta exclusivamente por obras de autores pertencentes à comunidade LGBTQIA+.

Os três títulos são obras de poesia. Trata-se da estreia de Agnes Mariá e de Natália Pagot, e do segundo livro de Pedro Cassel. Nas palavras do prefácio da curadora, os escritores “têm suas próprias dicções, baseadas em suas vivências diversas, referências plurais e oportunidades díspares. Celebramos, sim, com muito orgulho, a existência de uma coleção que dá visibilidade à produção literária de autores e autoras LGBTQIA+”.

Serviço

O quê: lançamento e sessão de autógrafos da Coleção (Di)Verse

Quando: quinta-feira (29/6), 19h

Onde: Casa de Cultura Mario Quintana – Teatro Carlos Carvalho