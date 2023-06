Projeto Ópera Estúdio inicia série de recitais gratuitos no Complexo Cultural Theatro São Pedro

O público porto-alegrense ganhará uma nova oportunidade para apreciar a arte da ópera ao vivo e de forma gratuita. Na quarta-feira (28/6), os participantes do projeto Ópera Estúdio – Curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricos iniciam a série de recitais Vozes do Ópera Estúdio 2023. Com entrada franca, as apresentações ocorrem no Teatro Oficina Olga Reverbel do Complexo Cultural Theatro São Pedro, nas últimas quartas-feiras de junho, julho, agosto e setembro.

Serão duas sessões por dia: às 15h (público infantil, mediante inscrição prévia da escola por e-mail) e às 19h (público geral, com entrada por ordem de chegada e doação de 2kg de alimento).

Nas duas primeiras apresentações da série, previstas para a próxima quarta, os cantores líricos do Ópera Estúdio interpretam peças individuais, com acompanhamento do pianista Patrick Menuzzi. Estão previstas obras de Händel, Mozart, Donizetti, Puccini, Verdi, Gounod e Bizet, entre outros. O caráter intimista das apresentações será reforçado por um conjunto de velas que será colocado ao redor dos artistas.

O professor Carlos Rodriguez, que ministra a Oficina de Conjuntos e Produção de Espetáculos, explica que os recitais serão didáticos, pois os cantores farão comentários sobre as obras, inclusive lançando mão de recursos cênicos. “Cada cantor vai discorrer sobre a sua personagem e apresentar a situação que ela vive na obra”, conta.

Realizado pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), o Ópera Estúdio oferece, a cantores em início de carreira, a possibilidade de estudar junto a uma equipe multidisciplinar de professores. Em sua segunda edição, o projeto conta com a parceria cultural da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) e da Fundação Theatro São Pedro (FTSP).

Após uma seleção por audições, 27 participantes foram aprovados para seis meses intensos de aulas com grandes referências da música no Brasil. O público poderá acompanhar a evolução da turma em quatro recitais e também no espetáculo de encerramento que será realizado em novembro: a montagem completa da óperaCarmen, de Georges Bizet.

Participantes do projeto foram selecionados para seis meses de aulas com referências da música no Brasil -Foto: Vitória Proença/Ascom Ospa

A primeira edição do Ópera Estúdio, em 2022, inaugurou um novo capítulo na história da ópera no Rio Grande do Sul. A turma de 18 cantores pôde aprimorar suas habilidades em aulas semanais de canto, repertório, expressão corporal e cênica, entre muitos outros assuntos que somaram uma carga horária superior a mil horas. No final do ano, o projeto culminou na encenação da operetaA viúva alegre, de Franz Lehár, em adaptação inédita.

Assim como em 2022, o diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, assume a coordenação-geral do Ópera Estúdio em 2023. Além de professores, Flávio Leite e Eiko Senda são também os diretores pedagógicos do projeto.

Vozes do Ópera Estúdio 2023

O quê: Série de recitais com árias e trechos de óperas dos alunos do 2º Ópera Estúdio

Quando: 28/6, 26/7, 30/8 e 27/9 - 15h para o público infantil, mediante inscrição prévia da escola pelo e-mail [email protected]; 19h para o público geral, com entrada por ordem de chegada e doação de 2kg de alimento no dia do evento

Onde: Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no Multipalco Eva Sopher do Complexo Cultural Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº, centro de Porto Alegre)

Classificação Etária: Livre

Mais informações: site da Ospa