Congresso homenageia quadrilheiro junino em sessão solene

Quadrilheiros juninos em apresentação no Arraial de Belo Horizonte" alt="" - Foto: Ministerio do Turismo

O Dia Nacional do Quadrilheiro Junino será comemorado pelo Congresso Nacional em sessão solene agendada para sexta-feira (30), às 14h30, no Plenário da Câmara dos Deputados. A solenidade atende a requerimento ( REQ 10/2023 — Mesa ), assinado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e pelo deputado federal Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR), que destaca a importância das festas juninas na cultura do país.

Na justificação do requerimento, os parlamentares dão ênfase àlei que institui o dia 27 de junho como Dia Nacional do Quadrilheiro Junino ( Lei 12.390, de 2011 )e define como quadrilheiro junino “todo profissional que utiliza meio de expressão artística cantada, dançada ou falada transmitido por tradição popular nas festas juninas”.O texto ainda menciona as fontes da tradição das festas juninas — originada das homenagens aos santos católicos Santo Antônio, São João e São Pedro, trazidas ainda no tempo colonial do Brasil — que receberam acréscimos de diferentes culturas e povos.

“Todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros (indígenas, afro-brasileiros e descendentes de imigrantes europeus) nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas”,diz o requerimento.