Comissão debate preparação da seleção feminina de futebol para a Copa do Mundo

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (29) sobre a preparação da seleção brasileira feminina de futebol para a Copa do Mundo. O mundial começa em julho e será disputado na Austrália e na Nova Zelândia.

O debate é uma iniciativa de deputada Flávia Morais (PDT-GO). Ela destaca o crescimento da modalidade no Brasil e em outras nações. "A Copa do Mundo acontece entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. O evento contará com a participação recorde de 32 países e vem ganhando notoriedade, sendo cada vez mais valorizado", diz.

A Copa do Mundo de Futebol Feminino da Fifa foi criada em 1991 e, desde então, acontece a cada quatro anos. O melhor resultado alcançado pela seleção brasileira foi o segundo lugar em 2007, na China, quando perdeu a final para a Alemanha. Os Estados Unidos são os maiores vencedores, com quatro títulos.

Participarão da audiência pública:

- a técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage;

- o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues;

- a supervisora-geral de seleções femininas da CBF, Ana Lorena Marche;

- o secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor do Ministério do Esporte, José Luís Ferrarezi; e

- a diretora de políticas de futebol e de promoção do futebol feminino, Sandra Maria dos Santos.

Confira a lista completa de convidados

A reunião será realizada no plenário 4, às 10 horas.