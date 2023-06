Comissão especial debate panorama da produção e consumo de hidrogênio sustentável

A Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados realiza sua primeira audiência pública na terça-feira (27) para discutir o panorama da produção e consumo de hidrogênio sustentável. O debate atende a requerimento dos deputados Bacelar (PV-BA) e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), respectivamente, relator e presidente da comissão.

"Com essa primeira audiência, pretende-se iniciar os debates a partir de um nível elevado de subsídios técnicos, viabilizando um ambiente de esclarecimentos de dúvidas sobre os principais aspectos que serão abordados no decorrer das discussões da comissão, e permitir, em momento posterior, o correto endereçamento das questões a serem levantadas", explicaram os deputados no documento em que pediram a audiência.

Foram convidados:

- o coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (Gesel) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Nivalde de Castro;

- a professora da Universidade Federal de Itajubá (Unifei) Regina Mambeli Barros;

- o coordenador do Laboratório de Hidrogênio da Unicamp (LH2), Ennio Peres da Silva;

- o coordenador do coordenador do Laboratório de Hidrogênio do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (Iati), Robson Carmelo.

O debate está marcado para as 14 horas, no plenário 14.

A comissão

Criada a pedido do deputado Bacelar e instalada no dia 2 de junho, a comissão tem por objetivo acompanhar a implementação das medidas que estão sendo adotadas para transição da energia verde no Brasil.

O plano de trabalho prevê 12 audiências públicas e visitas externas, nas cinco regiões brasileiras, para avaliar as políticas públicas que tratam do tema.

O relator espera apresentar o parecer em novembro, com a sugestão de criação de um marco regulatório que permita a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento de projetos voltados à transição energética, a exemplo da produção de hidrogênio.