CPMI do 8 de Janeiro ouve o ex-chefe da PM do Distrito Federal na segunda

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro realiza duas audiências públicas na próxima semana. Na segunda-feira (26), às 14 horas, os parlamentares ouvirão o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime sobre a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, em Brasília, no dia 12 de dezembro – data da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Naime será ouvido como testemunha, a pedido da relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA). "Pensa-se que o senhor Jorge trará informações de enorme valia para a condução dos nossos futuros trabalhos na presente comissão", acredita Eliziane.

Agenda

Na terça (27), às 9 horas, será a vez do ex-subchefe do Estado Maior do Exército Jean Lawand Júnior falar à comissão. Ele teve reveladas conversas com o ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid.

"A oitiva do militar, subchefe do Estado-Maior do Exército no governo anterior e atual adjunto do adido do Exército junto à Representação Diplomática do Brasil nos Estados Unidos, nos parece fundamental", disse a relatora.

As duas oitivas serão realizadas no plenário 2, da ala Nilo Coelho, no Senado.

Depoimentos já realizados

Nesta semana a CPMI ouviu o empresário George Washington Sousa – que está preso acusado de ter colocado uma bomba em um caminhão próximo ao Aeroporto JK, em Brasília, em 24 de dezembro do ano passado –; o diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF, Leonardo de Castro; e os peritos da Polícia Civil do DF Renato Carrijo e Valdir Pires Filho, que fizeram exames nas proximidades do aeroporto e no caminhão.