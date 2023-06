Sessão especial vai homenagear os 50 anos da Embrapa na segunda-feira

Os 50 anos de criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) será comemorado nesta segunda-feira (26), às 10h, com sessão especial no Plenário do Senado. Autor do requerimento para homenagear a principal empresa de pesquisa agropecuária do país, o senador Jaques Wagner (PT-BA) destacou no seu pedido a importância da instituição não só para o Brasil como para o mundo tropical, pela sua contribuição nos aspectos de inovação, sustentabilidade e compromisso com a superação da fome e da miséria.

“Hoje, o país é referência em ciência e tecnologias destinadas à agricultura. E a Embrapa tem grande contribuição nesse destaque. O Brasil tornou-se um dos maiores produtores de alimentos do mundo, capaz de exportar para cerca de 200 países”, ressalta Wagner em seu requerimento, subscrito por outros senadores ( RQS 317/2023 ).

Vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a Embrapa foi criada em 1973 (Lei 5.871, de 1972 e Decreto 72.020, de 1973) para desenvolver a base tecnológica de um modelo de agricultura e pecuária genuinamente tropical. Atuando na geração de conhecimento e tecnologias para a produção de alimentos, fibras e fontes de energia, a missão da Embrapa é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira.

“Até 1960, o Brasil importava grande parte dos alimentos que consumia. O investimento em ciência e a atuação em rede das instituições, aliados à implantação de políticas públicas e ao empreendedorismo do agricultor brasileiro, impulsionaram o uso de tecnologias e a adoção de boas práticas no campo. Como resultados destacaram-se o elevado impacto nas opções de consumo do brasileiro; a redução dos custos com alimentos; ampliações contínuas nas exportações; aumento da produtividade e intensificação de práticas sustentáveis”, ressalta Wagner.

A Embrapa integra uma robusta rede de pesquisa, desenvolvimento e inovação agropecuária composta por Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (Oepas), por universidades e institutos de ciência e tecnologia e de ensino de âmbito federal e estadual, órgãos de assistência técnica e extensão rural, além de outras organizações públicas e privadas, direta ou indiretamente vinculadas à produção de conhecimento científico que, de forma cooperada, desenvolvem pesquisas nas diferentes áreas geográficas e campos do conhecimento cientifico, segundo o senador, líder do governo no Senado.

De acordo com o senador, os avanços promovidos ao longo das últimas décadas pelas pesquisas das instituições componentes da rede de pesquisa estimulam as exportações agrícolas e garantem a segurança alimentar da população brasileira, gerando tecnologias e sistemas de produção para aumentar a eficiência da agricultura familiar e incorporar pequenos produtores no agronegócio, garantindo melhoria na sua renda e bem-estar.

“Como empresa pública de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a Embrapa gera informações e conhecimentos que contribuem para a formulação, o aprimoramento e a implementação de políticas públicas sobre temas de interesse da agropecuária nacional. Ao longo dos anos, a Embrapa tem recebido importante apoio de parlamentares, bancadas estaduais e comissões temáticas no fortalecimento de dotações orçamentárias para o desenvolvimento de projetos diversos”, conclui Wagner.