Identidade visual dos Festejos Farroupilhas 2023 é apresentada

Comissão dos Festejos Farroupilhas é composta por representantes de 18 entidades do Rio Grande do Sul -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

A Comissão dos Festejos Farroupilhas 2023 escolheu, na terça-feira (20/6), a identidade visual das comemorações deste ano, cujo tema é "Centenário da Revolução de 1923".A apresentação e a escolha, que foi unânime, foram realizadas no Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

A identidade visual desenvolvida para esta edição dos Festejos Farroupilhas representa o centenário da revolução. Os lenços, branco e vermelho, simbolizam um período da história do Rio Grande do Sul em que houve antagonismos e rivalidades políticas.O lenço de pescoço é um dos símbolos mais fortes do gaúcho. Na época da revolução, os Chimangos, que apoiavam o governo central, usavam o lenço branco;os Maragatos, contrários à política exercida pelo governo federal, exibiam o vermelho.

Identidade visual criada por Cintia Matte Ruschel para os Festejos Farroupilhas 2023 -Foto: -

Segundo a comissão, os lenços entrelaçados representam a pacificação da revolução, o fato de que, apesar de todas as divergências políticas da época, os gaúchos seguiram unidos. Além disso, ilustram a relevância da inclusão e do respeito à diversidade de pessoas e ideais.

Os lenços foram um símbolo de um momento histórico e, ainda hoje, suas cores predominantes são o branco e o vermelho. Usados como adornos, representam a tradição, a cultura e o folclore gaúchos desde a sua colonização.

A arte foi produzida porCintia Matte Ruschel, queprocurou simbolizar o estreitamento dos laços entre as etnias e os muitos significados do que é ser gaúcho. "A ideia foi representar em uma imagem a união, independentemente das diferenças", explica.

O evento de apresentação foi conduzido pela presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas 2023, a secretária da Cultura em exercício, Gabriella Meindrad. “A escolha da identidade simboliza a união de forças antagônicas, retratando um momento da nossa história que serviu para unir o povo gaúcho", ressalta.

Além de Gabriella e Cintia, estiveram presentes também os demais componentes da comissão, composta por representantes de 18 entidades do Rio Grande do Sul.

A artista

Nascida em Porto Alegre,Cintia Matte Ruschelé formada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especializou-se em Design Visual e Computação Gráfica nos Estados Unidos, onde também trabalhou em estúdio de animação para cinema em Hollywood. Desde então, desenvolve trabalhos de criação de artes gráficas, logotipos, identidade visual, multimídia, animação e design de sites, entre outros. Concursada da TVE, atualmente trabalha na Assessoria de Comunicação do Instituto-Geral de Perícias e é membro da Comissão dos Festejos Farroupilhas.

Festejos Farroupilhas

No âmbito das comemorações alusivas à Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, em 2020, o governador Eduardo Leitecriou uma Comissão Especial, coordenada pela Secretaria da Cultura (Sedac) e integrada por mais 14 entidades –número ampliado para 18 em 2022. Coube a essa comissão a tarefa de unir os festejos mais importantes do ano, que culminaram com os Festejos Farroupilhas.

O ato de abertura oficial dos Festejos Farroupilhas 2023 será em 19 de agosto, com o acendimento da Chama Crioula no Parque Estadual General Bento Gonçalves, em Cristal.

Integrantes da Comissão dos Festejos