CPMI ouvirá o coronel Lawand, que aparece em conversa com Mauro Cid

A CPMI do 8 de Janeiro ouvirá na próxima terça-feira (27), a partir das 9h, o coronel Jean Lawand Júnior, do Exército. Ele aparece em troca de mensagens telefônicas com o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, coronel Mauro Cesar Cid, defendendo uma intervenção militar após as eleições de 2022.

Em mensagens divulgadas pela imprensa, e depois tornadas públicas pela Justiça, Lawand e Cid conversam sobre a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro decretar uma ação militar contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lawand pede que Cid convença Bolsonaro a "dar a ordem". Na época, Lawand era subchefe do Estado-Maior do Exército. Cid está preso.

A relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), entende que as conversas se relacionam com fatos preparatórios para os eventos do dia 8 de janeiro e merecem atenção especial da investigação. Ela é autora de um dos quatro requerimentos que embasam a convocação.

Jean Lawand Jr. falará à CPMI na condição de testemunha. Ele foi convocado para prestar depoimento, o que significa que não pode deixar de comparecer.