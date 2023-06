CPMI ouve ex-chefe de Operações da PMDF sobre vandalismo contra PF

A CPMI do 8 de Janeiro vai ouvir na próxima segunda-feira (26), a partir das 14h, o coronel Jorge Eduardo Naime, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ele era o comandante do Departamento de Operações da corporação até janeiro deste ano e atualmente está presono Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF).

A relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pretende interrogar Naime sobre os acontecimentos do dia 12 de dezembro de 2022, quando manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal e depredaram os arredores do edifício. No seu requerimento, a senadora afirma que o coronel poderá trazer informações “de grande valia” para o trabalho da CPMI.

Naime foi preso em fevereiro pela Operação Lesa Pátria da PF que investiga os eventos de 8 de janeiro. O coronel saiu de folga poucos dias antes dos atos golpistas de 8 de janeiro e é investigado por participação nos eventos. Eleteve a prisão preventiva decretada por risco de fuga e prejuízo às investigações. Naime comparecerá à CPMI com escolta policial e falará na condição de testemunha.

Como foi convocado para prestar depoimento, Jorge Naime não pode deixar de comparecer.