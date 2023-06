Comissão aprova obrigação de cinemas reservarem sessão mensal para pessoas autistas

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga as salas de cinema a reservar no mínimo uma sessão mensal destinada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

Pela proposta, durante as sessões não serão exibidas publicidades comerciais; as luzes deverão estar levemente acesas; e o volume de som, reduzido. Além disso, as pessoas com TEA e seus familiares poderão entrar e sair ao longo da exibição.

O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) ao Projeto de Lei 3091/22, de autoria do deputado José Nelto (PP-GO).

O relator manteve a proposta original, fazendo ajuste para que a medida altere a Lei 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Aureo Ribeiro observa que a iniciativa está de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), que garante à pessoa com deficiência o direito à cultura, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

“A matéria busca oferecer maior conforto, mais liberdade e menos estresse às pessoas com TEA e a seus familiares”, disse o deputado.

As sessões deverão ser identificadas com o símbolo mundial do espectro autista, que será afixado na entrada da sala de exibição.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

