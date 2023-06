Comissão de Infraestrutura terá audiência com diretora-presidente da ANA

A Agência Nacional de Águas (ANA) apresentará o seu plano de atuação à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) em audiência pública interativa, agendada para terça-feira (27) às 9h, na sala 13 da Ala Senador Alexandre Costa.

Na ocasião, a diretora-presidente da ANA, Verônica Sánchez da Cruz Rios, deverá explicar aos membros do colegiado os projetos da agência para infraestrutura sanitária, desenvolvimento sustentável e proteção dos recursos hídricos.

A audiência atende a requerimento ( REQ 19/2023 — CI ) do senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da CI, aprovado em 21 de março dentro do plano de trabalho para o primeiro semestre de 2023. O plano prevê uma série de audiências públicas com ministros e diretores de agências reguladoras de todas as áreas da infraestrutura.