Comissão de Educação define finalistas do Prêmio Darcy Ribeiro deste ano

Henderson Alves/SEED-PR Prêmio reconhece ações de promoção ao ensino no Brasil

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados escolheu nesta quarta-feira (21) os finalistas do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2023. O prêmio é concedido anualmente, pela Comissão de Educação e pela Mesa Diretora, a três pessoas ou entidades cujos trabalhos ou ações merecem destaque na defesa e promoção da educação no Brasil.

A indicação dos concorrentes é feita por deputados e senadores. Ao todo foram 33 indicados.

Confira os finalistas deste ano:

- 10º Batalhão da PM de Apucarana (PR)

- Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae)

- Colégio Pedro II

- David Raimundo dos Santos, o Frei David

- Edmilson Rodrigues

- Escola Especial Favo de Mel

- Governo do Estado de Alagoas

- Professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo (in memorian)

- Professora Elisabeth Tenreiro (in memorian)

- União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME)

- Universidade Federal do Tocantins (UFT) - Programa de Extensão Universidade da Maturidade (UMA)

No dia 9 de agosto a comissão volta a se reunir para eleger os três vencedores desta lista. A Cerimônia de Outorga do Prêmio está marcada para 24 de outubro.

Darcy Ribeiro

Antropólogo, escritor e político, Darcy Ribeiro foi um dos principais intelectuais brasileiros, fundador da Universidade de Brasília (UnB). Nascido em Montes Claros (MG), em 1922, formou-se pela Escola de Sociologia e Política da Universidade de São Paulo (USP) em 1946. Como etnólogo do Serviço de Proteção ao Índio, passou períodos com diversas tribos indígenas.

Foi ministro da Educação (1962-1963) e chefe da Casa Civil da Presidência da República (1963-1964). Como vice-governador do Rio de Janeiro (1983-1987), implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEP). De 1991 até sua morte, em 1997, foi senador pelo Rio de Janeiro.