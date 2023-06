Alessandro Vieira anuncia filiação ao MDB

O senador Alessandro Vieira (SE) comunicou, em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (21), sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O parlamentar disse ter conversado com o presidente de seu atual partido, o PSDB, para informar que a mudança é uma movimentação “absolutamente indispensável para a vida parlamentar e para cuidar do povo sergipano”.

— Há a nossa convicção absoluta de que o caminho certo, neste momento, é através do MDB, com a liderança aqui do nosso senador Eduardo Braga (MDB-AM), com a parceria da queridíssima ministra Simone Tebet, para que essa grande bancada possa contribuir para o Brasil e, mais adiante, contribuir também, dentro de Sergipe, na execução de obras, na realização de um projeto efetivo de desenvolvimento.