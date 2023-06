Beto Faro elogia relação do governo Lula com o Pará

O senador Beto Faro (PT-PA) comemorou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (21), o que classificou como um “novo momento” da relação do governo federal com os governos estaduais e municipais no país. O senador parabenizou o governo atual que tem trabalhado de maneira produtiva com o estado do Pará.

— Uma relação como deve, de fato, ser uma relação da Presidência com o estado [Pará], diferentemente do que foi nos últimos quatro anos, quando não se via o governo Federal, a não ser em ataque aos paraenses e aos governantes — disse.

O senador destacou a presença do presidente Lula no lançamento do programa habitacional Programa Minha Casa, Minha Vida no município de Abaetetuba (PA), assim como as visitas de ministros no estado nos últimos 30 dias.

Em visita ao estado, acrescentou, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a retomada das obras paralisadas e a retomada do Programa Alfabetiza Pará e Alfabetiza Brasil. Faro disse que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou sobre a liberação de recursos para a segurança pública através do relançamento do programa Nacional de Segurança Pública (Pronasci).

Além disso, apontou o empenho do ministro das Relações Exteriores,MauroVieira, no lançamento dos preparativos para os eventos que serão realizados na capital paraense. Belém sediará a Cúpula da Amazônia em agosto de 2023 e a COP-30 em 2025.

Faro disse também que o presidente Lula esteve com o Papa Francisco em viagem internacional e o convidou para participar do Círio de Nazaré, que é a maior festa religiosa do país e acontece em outubro.

— Parabenizo as iniciativas do governo e a relação que tem sido construída com o estado do Pará.