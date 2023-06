Senado aprova novo embaixador na Romênia

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (21) a indicação do diplomata Ricardo Guerra de Araújo para chefiar a embaixada brasileira na Romênia ( MSF 25/2023 ). Ele recebeu 47 votos favoráveis e 2 contrários.

Araújo foi sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) na semana passada . Na ocasião, ele falou sobre o posicionamento da Romênia em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia e afirmou que o país é um dos maiores críticos da ação russa no âmbito das Nações Unidas e do Tribunal Penal Internacional. A Romênia faz fronteira com a parte ocidental da Ucrânia e também compartilha espaço marítimo no Mar Negro.

— A Romênia vem apoiando as sanções econômicas para isolar Moscou no cenário internacional, praticamente desde o início do conflito com a Ucrânia. Também fornece importante apoio à Ucrânia, acolhendo refugiados, prestando ajuda energética e humanitária bastante relevante à nação vizinha, além de já ter facilitado o transporte de 13,5 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia para o resto do mundo — informou Guerra.

O relatório da indicação foi do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que anunciou no Plenário sua mudança para o MDB nesta quarta-feira (20). Segundo Alessandro, o Brasil tem potencial para aumentar as exportações de petróleo e gás natural para a Romênia. Também há espaço para o crescimento de investimentos bilaterais em áreas como tecnologia da informação, infraestrutura, aeronaves, mineração, metalurgia, energia renovável, indústria farmacêutica e setor agropecuário.

Ricardo Guerra de Araújo é o atual embaixador brasileiro na Nigéria, posto que ocupa desde 2018. Ele já foi chefe da Divisão de Europa do Ministério das Relações Exteriores (2004-08) e ministro-conselheiro nas embaixadas do Brasil na França (2008-14) e na Bulgária (2014-17).