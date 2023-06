Plenário aprova novo embaixador na Austrália

O diplomata Claudio Frederico de Matos Arruda vai chefiar a embaixada brasileira na Austrália. A indicação ( MSF 24/2023 ) foi aprovada nesta quarta-feira (21) no Plenário do Senado. Foram 41 votos favoráveis e 2 contrários. Houve uma abstenção.

O diplomata é o atual embaixador brasileiro em Londres, na Inglaterra. Também foi cônsul-geral em Nova York (EUA), chefe da assessoria diplomática da Vice-Presidência da República e chefe do cerimonial da Presidência do Senado. Além da Austrália, Arruda ficará responsável, cumulativamente, com as missões nas Ilhas Salomão, em Papua Nova Guiné, em Vanuatu, Fiji e Nauru.

Na sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), o indicado destacou que um dos seus focos será fazer gestões pela remoção da barreira comercial da Austrália à importação de cachaça brasileira. O Brasil já vem questionando formalmente a Austrália por sua posição, desde 2019, na Organização Mundial do Comércio (OMC). O tema tem sido debatido pelos dois países no âmbito do Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio.

— Que ele possa representar o Brasil na Austrália tão bem quanto nos representou no Reino Unido — disse a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que relatou a indicação.