Em visita à Câmara, deputados da África do Sul buscam conhecimento sobre a agricultura familiar brasileira

Parlamentares do Brasil e da África do Sul se reuniram nesta quarta-feira (21), na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, em busca de intercâmbio de experiências, sobretudo em agricultura familiar.

A delegação da Assembleia Nacional sul-africana está em visita ao Brasil, chefiada pelo deputado Zwelivelile Mandela, neto do ex-presidente Nelson Mandela. Ele pertence ao Partido Congresso Nacional Africano (ANC) e preside a Comissão de Agricultura, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural do Parlamento.

Zwelivelile Mandela manifestou interesse nas políticas públicas de apoio à comercialização dos pequenos agricultores brasileiros. A reunião também contou com as presenças de deputados dos partidos sul-africanos Aliança Democrática (DA) e Combatentes da Liberdade Econômica (EFF).

O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Tião Medeiros (PP-PR), disse que a reunião possibilitou uma troca de experiências e poderá contribuir para que experiências brasileiras sirvam de modelo a iniciativas semelhantes na África do Sul. "Eles vieram entender e conhecer um pouco mais como a agricultura brasileira se organiza e, de maneira muito particular, a agricultura familiar", afirmou.

Segundo o deputado, entre os assuntos de interesse dos parlamentares sul-africanos estão:

as formas de subsídio e suporte técnico e financeiro do governo ao setor agrícola;

o apoio das extensões de campo por meio da Emater;

a participação da Embrapa no processo de criar condições agronômicas e cultivares adequados para cada bioma.

Produção de orgânicos

Em entrevista logo após a reunião com os deputados brasileiros, Zwelivelile Mandela elogiou a produção orgânica dos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil. A fala foi traduzida por um dos assessores da delegação sul-africana.

“Em relação ao Movimento dos Sem Terra, o MST, nós ficamos empolgados de ver um vídeo em que eles mostraram os seus produtos orgânicos produzidos e comercializados aqui no Brasil. E acho que também essa é uma lição muito importante para os povos indígenas e comunidades tradicionais da África do Sul”, afirmou.

Zwelivelile Mandela ainda defendeu o fortalecimento da conexão entre os Parlamentos do Brasil e da África do Sul, além da consolidação das parcerias no âmbito do Brics, o bloco que os dois países formam juntamente com Rússia, Índia e China.