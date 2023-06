Dia Nacional do Plantio Direto será em outubro

A lei que cria o Dia Nacional do Plantio Direto foi sancionada na terça-feira (20) pelo presidente em exercício,Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, vice-presidente da República. A data de comemoração será 23 de outubro ( Lei 14.609 ). O projeto que deu origem à lei foi aprovado pelo Senado no final de maio , com relatoria do ex-senador Lasier Martins (RS).

O plantio direto é um sistema diferenciado de manejo que diminui o impacto da agricultura e do uso de máquinas agrícolas, contribuindo para maior conservação do solo. A rotação e a sucessão de culturas, além da movimentação e do corte apenas na linha de plantio, permitem a cobertura permanente da terra com o que sobra da colheita, protegendo o solo.

A nova lei diz que a data deverá será usada para a promoção de exposições, seminários, aulas e palestras para técnicos e produtores. O objetivo será contribuir para a disseminação da prática e dos seus princípios.