Lei reconhece Cerro Azul (PR) como capital nacional da mexerica ponkan

Cerro Azul produz 4,5 mil toneladas de tangerinas por ano - (Foto: Gilson Abreu/Agência de Notícias do Paraná)

Foi sancionada nesta quarta-feira (21) a Lei 14.608/23, que confere a Cerro Azul, no Paraná, o título de Capital Nacional da Ponkan. A lei é oriunda do Projeto de Lei 10704/18, do deputado Toninho Wandscheer (PP-PR).

O município, que fica no Vale da Ribeira, tem mais de 70% da sua população de 18 mil habitantes na zona rural. O destaque da produção local são as tangerinas ou mexericas da variedade ponkan, com aproximadamente 4,5 mil toneladas anuais, que o coloca entre um dos maiores produtores nacionais da fruta.

Para dar visibilidade à produção e atrair mais investimentos à região, Cerro Azul já havia recebido o título de Capital Paranaense da Ponkan, por meio da lei estadual 19.529/18.