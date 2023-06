Carnaval no sertão do Ceará vira manifestação cultural nacional

O carnaval do município de Novas Russas, sertão cearense, virou manifestação cultural nacional. Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (21), a Lei 14.603 , reconhecendo a importância da festa. A lei decorre do PL 1.177/2019, do deputado federal Junior Mano (PL-CE), relatado pela senadora Augusto Brito (PT-CE).

Novas Russas foi a primeira cidade do Ceará a comemorar o carnaval a partir da construção de um trio elétrico. Com isso, tornou-se uma das festas mais procuradas do estado, praticamente dobrando a população da cidade no período e movimentando a economia de toda a região.

Ponte

Também foi sancionada nesta quarta a Lei 14.604 , que denomina "Ponte Joaquim Machado de Souza" a ponte sobre o rio Envira na rodovia BR-364, no município de Feijó, no Acre.

Joaquim Machado de Souza foi um dos responsáveis diretos pela implantação da Rodovia BR-364. Pecuarista, implantou o comércio na cidade na década de 1970, atuando desde então nos segmentos de cerâmica, terraplanagem e construção civil. A lei teve origem no PL 1.901/2019, do deputado Jesus Sérgio (PDT-AC), relatada no Senado por Sérgio Petecão (PSD-AC).