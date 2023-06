Comissão de Cultura da Câmara entrega Prêmio Paulo Gustavo nesta quarta-feira

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados entrega nesta quarta-feira (21) o Prêmio Paulo Gustavo a cinco artistas, personalidades, grupos, organizações ou iniciativas por suas contribuições à cultura brasileira por intermédio do humor e da comédia, incluídas as artes circenses e as formas de comicidade popular.

Nesta primeira edição, serão condecorados:

- Tom Cavalcante;

- Matheus da Costa Carvalho;

- Samantha Schmutz;

- Maria Bopp; e

- Teuda Bara.

A solenidade de entrega será realizada a partir das 10 horas, no Salão Nobre da Câmara.

Paulo Gustavo

Paulo Gustavo foi um humorista, ator e roteirista brasileiro que ficou conhecido por suas performances cômicas no teatro, na televisão e no cinema. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1978, Paulo Gustavo começou sua carreira artística em 2005, quando estreou seu primeiro espetáculo solo, "Minha Mãe é uma Peça". A peça se tornou um sucesso imediato, e Paulo Gustavo passou a ser reconhecido como um dos principais nomes do humor brasileiro.

Sua morte prematura, em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, deixou uma lacuna na cultura e no humor brasileiro. Uma de suas contribuições para a cultura foi popularizar o humor que aborda a vida cotidiana e as relações familiares, trazendo para o palco e para a tela a realidade da classe média brasileira.

Paulo Gustavo também foi um ativista pelos direitos LGBTQIA+, usando sua visibilidade para lutar contra a homofobia e para promover a aceitação e a igualdade.