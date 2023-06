Sessão vai homenagear 50 anos da Renovação Carismática Católica do DF

Após lamentar o assassinato de dois adolescentes em uma escola Cambé, no Paraná, no início da semana, o senador Sérgio Moro (União–PR), em pronunci...

Senado Federal Há 54 minutos Em Senado Federal Moro apresenta relatório de proposta que tipifica crime de massacre Após lamentar o assassinato de dois adolescentes em uma escola Cambé, no Paraná, no início da semana, o senador Sérgio Moro (União–PR), em pronunci...