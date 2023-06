Zenaide defende redução de juros e investimentos em áreas essenciais

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) defendeu, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (20), a redução das desigualdades sociais e o desenvolvimento do país por meio de medidas como a redução da taxa de juros praticada no país. A senadora destacou que o povo brasileiro continua sofrendo "extorsão" do sistema financeiro e dos bancos.

—Temos uma taxa de juros anual para cartões de crédito, cheques especiais e outras transações de 450% ao ano. É um absurdo você comprar um celular [...] se financiar pelo seu cartão de crédito e pagar a parcela mínima, você paga no mínimo mais quatro. Não é possível que o Parlamento Brasileiro se cale diante disso — criticou.

Segundo a senadora, as altas taxas de juros não prejudicam apenas micro e pequenas empresas, mas todos os setores da economia do país. Denunciou a situação de empresários que tomam empréstimos e não conseguem pagar.

—A gente vê empresários de médio porte que, há um ano ou dois, tomou emprestado recursos no banco, a duas vezes a taxa Selic que, à época, era 2%. O pior é que tem essa taxa Selic, mas os bancos não praticam só as taxas Selic, eles sempre colocam os juros muito acima disso, não é só 13,75%. A prova está aí nos cartões de crédito e nos cheques especiais — disse.

Zenaide também criticou o argumento da dívida pública como justificativa para os altos juros praticados no país, ressaltando que é possível negociar com o mercado financeiro e ainda destinar mais recursos públicos para áreas essenciais como saúde e educação.

—Por que não sentamos e pedimos para negociar com o mercado financeiro, com os bancos [...]? Vamos diminuir pelo menos 10%, vamos pagar 30% do nosso orçamento, deixem 10% para investir em gastos primários para a vida do povo brasileiro e também para investimento. A saúde pública salva-vidas! Essa história de você deixar as pessoas morrerem, de evitar mortes por falta de recursos, isso altera até o luto das pessoas. Nós precisamos de recursos para tirar essas pessoas da fila do SUS — concluiu.