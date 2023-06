Confúcio Moura lamenta ataque a escola no Paraná

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) lamentou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (20), atentado que matou dois estudantes no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná. O parlamentar ressaltou que casos como esse vêm acontecendo com “certo ritmo e frequência, o que preocupa os pais de alunos e toda a população brasileira".

Confúcio Moura ponderou que os professores não estão habitualmente preparados para combater a violência e precisam de treinamento para realizar “ações preventivas, dar orientações em sala de aula e detectar iminentes conflitos”.

O senador destacou que obullyingé um dos causadores da violência escolar e deve ser combatido, na medida do possível, através de diretores, coordenadores, psicólogos, assistentes sociais e famílias. Para Confúcio Moura, os colégios deveriam instituir uma “base de mediação de conflitos entre um pequeno grupo de professores, alunos e pais para dar orientações e julgamentos convenientes antes que conflitos, mortes ou atentados aconteçam”.

— Acredito que as escolas devem seguir o método do Dr. Adalberto Barreto, psiquiatra muito prático lá do estado do Ceará, que são as rodas terapêuticas. Sentar todo mundo, na escola. Sentar professores, colocar alunos, ouvir os alunos também. Ouvir pais, ouvir o entorno da escola. Então, é uma conversa, é uma roda em que a gente descarrega os nossos pensamentos e dali pode sair alguma coisa prática e factível, porque cada escola é diferente da outra escola. Então, é fundamental que a gente faça essas rodas terapêuticas, no sentido de captar, mais ou menos, as orientações que estão dentro das pessoas.