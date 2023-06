CRE deve votar seis indicações nesta semana, entre elas duas mulheres

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) se reúne nesta quinta-feira (22), a partir das 10h, para sabatinar e votar seis indicados para postos diplomáticos brasileiros. A lista inclui cinco embaixadas e uma missão permanente junto a uma agência internacional.

Um dos nomes na pauta é Alexandre Guido Lopes Parola, ex-porta voz da Presidência da República nos governos de Fernando Henrique Cardoso e de Michel Temer. Ele foi indicado para assumir a embaixada brasileira no Marrocos ( MSF 32/2023 ). Parola também foi delegado do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) e presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Nesse conjunto de nomes propostos, o Itamaraty encaminhou a indicação da diplomata Silvana Polich para assumir a embaixada na Croácia ( MSF 31/2023 ). Seria sua primeira chefia de uma missão diplomática. Hoje ela atua como ministra-conselheira na embaixada brasileira na Hungria, e também já ocupou o mesmo cargo nas representações na Noruega, na Alemanha e no Vaticano.

As demais embaixadas com novos nomes indicados são:

Sidney Leon Romeiro para a embaixada nos Emirados Árabes Unidos ( MSF 30/2023 ). Ele é o atual diretor do Departamento de Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores

João Genésio de Almeida Filho para a embaixada em Botsuana ( MSF 37/2023 ). Ele é um dos representantes da missão brasileira junto às Nações Unidas, nos Estados Unidos

Adriano Silva Pucci para a embaixada no Bahrein ( MSF 36/2023 ). Ele é o atual diretor do Departamento de Administração do Ministério das Relações Exteriores

Energia atômica

Outra indicação feminina é a de Claudia Vieira Santos para assumir a representação permanente do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ( MSF 33/2023 ). A diplomata ocupa hoje o cargo de diretora do Departamento de Energia do Ministério das o Relações Exteriores.