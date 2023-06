Flamengo de Zona Grün conquista título na categoria aspirante e Associação Candelária é campeã na categoria principal da Copa Região Celeiro

Boa Vista do Buricá, 20 de junho de 2023 - No último domingo, foram disputadas as finais da Copa Região Celeiro, em Boa Vista do Buricá, nas categorias Principal e Aspirante, definindo os campeões da competição.

Na categoria aspirante, o Flamengo da localidade de Zona Grün, em Crissiumal, sagrou-se campeão. A equipe crissiumalense enfrentou o Tigre de Barra do Guarita em uma partida acirrada, que terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar. Anderson Christmann e Gabriel Scherner foram os responsáveis pelos gols do Flamengo durante o tempo normal. Na disputa de pênaltis, o Tigre desperdiçou uma cobrança, com Marcinho Bugio, enquanto o Flamengo converteu todas as suas penalidades, garantindo assim o título inédito na categoria aspirante.

Já na categoria Principal, a Associação Candelária, de Nova Candelária, conquistou o título. Em um jogo emocionante, a equipe venceu o Atlético de Horizontina pelo placar de 1 a 0, com o gol da vitória sendo marcado por Nando.

A Copa Região Celeiro foi idealizada pelo desportista João Carlos Ferreira e é promovida pela Primeira Liga. A competição reuniu equipes de diversas localidades da região, proporcionando momentos de grande rivalidade e excelentes disputas esportivas.

Parabenizamos o Flamengo de Zona Grün pela conquista do título na categoria aspirante e a Associação Candelária pelo campeonato na categoria Principal. Essas vitórias representam o empenho e o talento dos jogadores e suas respectivas equipes, bem como o espírito competitivo presente no esporte regional.

