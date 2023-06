CE aprova Itajubá como Capital Nacional da Produção de Helicópteros

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou, nesta terça-feira (20), o Projeto de Lei (PL) 2.653/2022 , que confere ao município de Itajubá, no estado de Minas Gerais, o título de Capital Nacional da Produção de Helicópteros. O projeto, do senador Carlos Viana (Podemos-MG), recebeu relatório favorável do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN). Como foi aprovado em caráter terminativo na CE, a matéria segue direto para análise da Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para votação no Plenário do Senado.

O autor ressaltou que Itajubá? é uma cidade pioneirana produção nacional de helicópteros, “contribuindo para o aprimoramento e eficiência da segurança pública em Minas Gerais e no Brasil, colocando o município num patamar tecnológico da aeronáutica que contribui para o progresso e desenvolvimento mineiro”.

O senador disse que anteriormente achava que os títulos honoríficos não "resolviam nada", mas com o tempo percebeu a importância para as cidades, na atração inclusive de turismo e investimentos.

— Nesse caso de Itajubá, nós estamos fazendo justiça a produção de helicópteros que existe lá desde os anos 70 — afirmou Carlos Viana.

Há mais de 40 anos foi inaugurada, em tajubá, a primeira e única fábrica de helicópteros da América Latina, a Helibras. A empresa produz helicópteros para uso civil e militar, e foi, aos poucos, atendendo ao mercado, sobretudo os clientes nas áreas estatais, participando de programas estratégicos de ampliação da infraestrutura de aviação militar e das polícias civil e militar em praticamente todos os estados da federação.

O autor também lembra que a cidade é sede da Universidade Federal de Itajubá, que oferece o curso de Engenharia Mecânica Aeronáutica.“O título de Capital Nacional da Produção de Helicópteros será de grande relevância para o município e para sua população, fomentando o desenvolvimento e o progresso de nosso estado, atraindo investimentos e proporcionando oportunidades de serviços a Minas Gerais”, conclui.

— Em decorrência da produção de helicópteros na cidade, a região de Itajubá tornou-se uma espécie de polo aeroespacial, concentrando várias empresas e instituições que atuam no setor de aviação e aeroespacial. Essaconcentração tem criado, cada vez mais, um ambiente propício para a troca de conhecimentos, parcerias e colaborações, impulsionando o crescimento do setor — disse o relator.