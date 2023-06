Câmara abre prazo para indicações ao Prêmio Brasil Mais Inclusão 2023 

A 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados abriu na segunda-feira (19) o prazo para indicações ao Prêmio Brasil Mais Inclusão 2023. O objetivo da premiação anual é homenagear empresas, entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios), entidades ou personalidades que tenham realizado ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, exemplos de vida e superação.

O prêmio é dividido em duas categorias: "Mérito Darci Barbosa", dedicada a personalidades e entes federados; e "Mérito João Ribas", destinada a empresas e entidades. Os dez agraciados são contemplados com diplomas de menção honrosa.

Cada deputado(a) ou senador(a) pode indicar apenas um concorrente em uma das duas categorias. No caso da categoria Mérito João Ribas, são admitidas também autoindicações. A formalização da indicação é feita por meio de formulário eletrônico disponível na página da 2ª Secretaria no período de 19 a 30 de junho.

A premiação faz parte das ações da Câmara dos Deputados para promover a inclusão da pessoa com deficiência. Em 2015, foi aprovada pela Casa o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também foram criadas a Comissão Permanente dos Direitos da Pessoas com Deficiência e a Coordenação de Acessibilidade.

Escolha dos agraciados

A escolha dos agraciados, prevista para 11 de julho, é feita por integrantes da Mesa Diretora, titulares da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e um representante de cada partido político com assento na Câmara dos Deputados.

A solenidade de entrega do prêmio ocorrerá na semana em que se comemora o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro) ou na semana do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro).