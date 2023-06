Comissões fazem reunião conjunta para ouvir a ministra Simone Tebet

As comissões de Desenvolvimento Econômico; de Finanças e Tributação; e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (21) para ouvir a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ela virá a Câmara na condição de convidada.

O autor do requerimento aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Rodrigo Valadares (União-SE), quer explicações da ministra sobre declaração, dada no mês de março em entrevista, de que a taxa de juros poderia cair na reunião seguinte do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (Copom) após a apresentação do chamado “Novo Arcabouço Fiscal” . Poucas hora depois, o Copom optou por manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. "A conduta da ministra chama a atenção por revelar informação privilegiada", aponta o deputado.

Já o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) quer que a ministra explique "indícios de 'pedalada fiscal' do presidente Lula ao alterar, de forma artificial, a previsão de gastos com o INSS em 2023 para tentar encobrir um rombo de R$ 7,7 bilhões". Segundo ele, o governo alterou um dado no Orçamento de 2023 para reduzir artificialmente a previsão de gastos com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e evitar uma pressão maior sobre as despesas logo no início do novo mandato.

A reunião será realizada às 10h30, no plenário 2.