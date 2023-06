Comissão debate educação de crianças com deficiência em escolas regulares

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza audiência que nesta terça-feira (20) sobre os desafios da educação inclusiva no Brasil. "A educação inclusiva é um direito de todas as crianças, independentemente de suas deficiências, e tem como objetivo garantir o acesso ao pleno e potencial desenvolvimento educacional em condições de igualdade", afirma a deputada Erika Kokay (PT-DF), que sugeriu a realização da audiência.

Ela ressalta que, embora a operacionalização da inclusão escolar possa ser complexa, a escola regular é o único espaço que garante o direito à educação das pessoas com deficiência.

Erika diz que pesquisas no campo da educação e da psicologia do desenvolvimento comprovam que a escola regular é o ambiente mais adequado para o desenvolvimento das crianças com e sem deficiência. "Todo e qualquer espaço que não seja a escola regular, não substitui, somente complementa o percurso escolarização e desenvolvimento", afirma a deputada.