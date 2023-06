Incentivos para carros elétricos serão tema de debate na CCT

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) faz nesta quarta-feira (21), a partir das 11h, uma audiência pública para debater incentivos à eletromobilidade do Brasil. A proposta foi do senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

Ao propor a audiência, Rodrigo Cunha argumentou que os carros elétricos trazem os benefícios de redução da emissão de gases do efeito estufa e de diminuição da dependência do país pelo petróleo. Para o senador, é preciso avançar na articulação de solução para intensificar o uso desse tipo de mobilidade nas cidades brasileiras.

“Ainda existem desafios que precisam ser enfrentados, como a falta de infraestrutura adequada para a recarga dos veículos e a necessidade de políticas públicas que incentivem a adoção dos veículos elétricos”, explica ele no requerimento em que solicitou a audiência ( REQ 5/2023 ).

Está confirmada a presença de Uallace Moreira Lima, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A audiência também ouvirá o embaixador da Noruega no Brasil, Magne Ruud. A Noruega é o país com a maior frota elétrica do mundo, em proporção à frota total.

Outros debatedores convidados são representantes da indústria e da área de pesquisa:

Tiago Chagas Faierstein, gerente de Novos Negócios da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI);

Ricardo Guggisberg, presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável (IBMS);

Ricardo Bastos, presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE);

Márcio Henrique Bino da Silva, coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Alagoas (IFAL); e

André Fortes Chaves, presidente do Laboratório de Eletromobilidade (Lemob).