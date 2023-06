CAS debate plano para promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realiza na terça-feira (20), às 14h, audiência pública interativa para apresentação do plano de trabalho da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas (SNDPI) para o biênio 2023-25. Na ocasião, também serão discutidos os critérios para definição do novo Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas (CNDPI) e o Decreto 11.483/23 , que dispõe sobre o órgão, que integra a estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A realização da audiência pública foi proposta pelo senador Styvenson Valentim (Podemos-RN).

O debate contará com a participação, já confirmada, da representante da Plataforma Pessoas Idosas com Cidadania e Justiça (PI Brasil), Maria Socorro Medeiros de Morais; da ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Maria Lucia Secoti Filizola; do representante da Rede de Conselhos da Pessoa Idosa da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte de SP, Person Cândido Matias da Silva; e do representante de movimentos sociais de direitos da pessoa idosa, Bahij Amin Aur. A comissão ainda aguarda a confirmação do deputado federal Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR).

A reunião da CAS será realizada na sala 9 da Ala Alexandre Costa.