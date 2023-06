CRA discute manejo florestal no bioma amazônico

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) faz na quarta-feira (21), às 14h, audiência pública interativa para discutir o manejo florestal em área nativa no bioma amazônico e os desafios para a atividade.

A iniciativa é dos senadores Jaime Bagattoli (PL-RO) e Soraya Thronicke (União-MS), que preside a CRA.

O debate contará com a participação, já confirmada, do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho; do diretor técnico da Associação Brasileira de Empresas Concessionárias Florestais (Confloresta), Deryck Pantoja Martins, representando a Confederação Nacional da Indústria (CNI); e do presidente do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF), Frank Rogieri de Souza Almeida. A comissão ainda aguarda a confirmação de representantes da organização não governamental SOS Amazônia e do Serviço Florestal Brasileiro (SFB).

A reunião da CRA será sediada na sala 7 da Ala Alexandre Costa.