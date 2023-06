Audiência discute cessão de área de universidade do Rio de Janeiro para a iniciativa privada

Universidade Federal do Rio de Janeiro - (Foto: Divulgação)

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (21) para discutir a defesa da integridade do campus da praia vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O deputado Glauber Braga (Psol-RJ), que pediu o debate, afirma que o Projeto de Valorização do Patrimônio da UFRJ cede para a iniciativa privada 15 mil m² do campus para a construção do Equipamento Cultural Multiuso (ECM).

Braga alerta que a cessão interromperá aulas e projetos de extensão, como serviços de saúde mental, atividades esportivas, artísticas, culturais e de lazer. "Acreditamos que a universidade pública não deve ceder espaço para iniciativas privadas, que muitas vezes têm objetivos lucrativos e não priorizam o bem-estar dos estudantes e da comunidade acadêmica", disse.

Além disso, continua o deputado, "temos percebido diversas ilegalidades nos processos de concessão que têm sido realizados, o que pode comprometer a integridade da universidade e prejudicar o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão".

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- a representante do Movimento UFRJ Não Está à Venda Marinalva Silva Oliveira;

- a representante do Diretório Central dos Estudantes Mário Prata Isadora Pereira de Arruda Camargo;

- a representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ Marta da Silva Batista.

A audiência será realizada a partir das 13h30, no plenário 3, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube.