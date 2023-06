Comissão sobre migrações e refugiados será instalada na quarta

Imigrantes venezuelanos em Boa Vista, Roraima, estado que recebeu cidadãos do país vizinho, que atravessa longa crise política e econômica - Foto: Victor Moriyama/ACNUR

Nesta quarta-feira (21), às 14h30, será instalada a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados (CMMIR), seguida da eleição do presidente e do vice-presidente do colegiado.

A comissão tem como objetivo o monitoramento dos movimentos migratórios nas fronteiras do Brasil, os direitos dos refugiados e a análise das causas e efeitos de fluxos migratórios internacionais para o país. O colegiado é composto por 12 senadores e 12 deputados como membros titulares, escolhidos pelo critério da proporcionalidade partidária. Os cargos de presidente e vice devem ser alternados entre a Câmara e o Senado.

A instalação da comissão ocorrerá na sala 9 da Ala Alexandre Costa.