Vencedora do Jovem Senador no DF é anunciada com surpresa em escola

Nessa quinta-feira (15), o Senado preparou uma surpresa para anunciar a vencedora do concurso de redação do Jovem Senador no Distrito Federal. A diretora da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Erica Ceolin, foi pessoalmente anunciar a escolha de Maria Paula Mayumi, aluna do Colégio Militar Dom Pedro II, como jovem senadora do Distrito Federal. A estudante foi a primeira colocada no concurso de redação do DF e deve se reunir com os ganhadores dos 26 estados para a vivência legislativa, que acontece no Senado entre os dias 21 e 25 de agosto.

O Colégio Militar Dom Pedro II já participou do concurso de redação sete vezes, sendo que saiu vencedor em seis anos. O professor de gêneros textuais Rogério Pacheco explica que o colégio já incluiu oJovem Senadorem sua rotinacurricular e os alunos são preparados para produzirem um texto competitivo para o certame. O professor explica que o tema do programa é replicado também dentro de sala de aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Neste ano, eles escreveram sobre “Saúde mental nas escolas públicas”.

— A gente faz uma série de oficinas em que explicamos o regulamento do concurso de redação e apresentamos várias abordagens para o tema. O estudante, então, monta a redação. Cada aluno pode escolher um orientador e, depois, tem uma comissão julgadora aqui da escola que decide qual redação vai concorrer — explica Rogério.

Ao anunciar a vencedora, Erica Ceolin entrou em sala de aula com uma equipe da TV Senado para entregar o resultado a Maria Paula. O momento foi transmitido pelas redes sociais do Jovem Senador . A estudante comemorou o momento com os colegas e falou da importância que o projeto tem para ela.

— Estava acompanhando oJovem Senadorhá bastante tempo. Eu insisti, fiz seis, sete redações até chegar o momento que eu gostei do texto. Estamos no último ano de escola e sei que oportunidades como essa passam a aparecer na vida. Aqui, tem gente que quer ser grande e sei que todos aqui temos um grande potencial — explica.

Erica Ceolin comemorou o resultado com a aluna e exaltou o caráter cívico doPrograma Jovem Senador,que, segundo ela, é capaz de fazer uma aproximação educativa entre os estudantes e o universo político.

— Esse é um projeto de educação que permite que os estudantes entendam o que é política e como ela é feita. Permite chegar perto e ver como se faz, para poder também participar e cobrar—comenta.

O comandante da escola, tenente-coronel Ronaldo Medeiros, também comemorou o resultado.

— Ela [Maria Paula] é um exemplo a ser seguido. Mostra que o colégio tem bons professores e me orgulho em saber que temos alunos vencedores — diz.

Diante da animação dos alunos, o coordenador do Jovem Senador, Antônio Carlos Burity, fez uma provocação à turma ao lembrar que Maria Paula vaiparticipar da vivência legislativa.

— Saibam que ela, agora, é a representante de vocês. Levem ideias para ela porque elas podem virar lei um dia — comentou.

Novo formato

Foi a primeira vez que o anúncio dos ganhadores do concurso de redação ocorreu nesse formato. Até a última edição, os nomes dos vencedores eram publicados no site do Jovem Senador e alguns dos vencedores estaduais eram comunicados por telefone durante um programa da Rádio Senado.Erica Ceolin já participou de uma dessas ligações.

— Antes, fazíamos pela Rádio Senado e já era emocionante porque dava para escutar os berros de alegria no fundo. Estar aqui foi ainda mais especial — lembra.

Neste ano,os estudantes receberão uma comunicação do Senado Federal anunciando que eles venceram a etapa estadual. A inovação foi adotada com o objetivo de preservar o sigilo dos nomes dos vencedores até o momento em que eles próprios descubram o resultado. A ideia é que a escola se envolva com a revelação e também prepare uma surpresa para o selecionado.

Jovem Senador

O Jovem Senador é realizado anualmente com estudantes de até 19 anos de idade do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal. A cada ano, um tema diferente é proposto para um concurso de redação realizado a fim de selecionar um representante de cada estado para vivenciar, em Brasília, o processo de discussão e elaboração das leis do país.

Para participar, as instituições de ensino devem enviar para as secretarias de educação do seu estado as redações que julgarem as melhores. Cabeà secretaria escolher os três melhores textos e enviá-los para a etapa nacional.

O projeto conta com a parceria do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e o apoio das secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal.

Semana de Vivência Legislativa

Os 27 estudantes selecionados pelo programa, com os respectivos professores, participam de uma semana de vivência legislativa. Os jovens se reúnem no Senado durante quatro dias, elegem a Mesa, participam de comissões temáticas, apresentam e debatem ideias legislativas e votam as propostas. Ao final, as sugestões aprovadas pelos alunos são apresentadas à Comissão de Direitos Humanos (CDH) como ideia legislativa e podem até virar lei.