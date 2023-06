Senado entrega Prêmio Adoção Tardia na próxima terça-feira

O Prêmio Adoção Tardia será entregue em sessão marcada para terça-feira (20), às 9h, no Plenário do Senado. Em sua segunda edição, a premiação é um reconhecimento a pessoas e instituições que desenvolvem iniciativas voltadas para a adoção de crianças e adolescentes fora do perfil procurado pela maioria das famílias.

A criação do prêmio foi aprovada em 2021 pelo Senado. A iniciativa foi do senador Fabiano Contarato (PT-ES), defensor da adoção tardia e pai de duas crianças adotadas. Segundo o senador, o processo de adoção de crianças e adolescentes demora devido ao perfil queosadotantesbuscam, costumando excluir crianças com mais de três anos de idade, com irmãos, com deficiência ou doença crônica.

O prêmio é entregue anualmente a cinco cidadãos ou empresas que estejam vinculadosa ações voltadas à promoção da adoção tardia, caracterizada como a adoção de crianças com idade igual ou superior a três anos; crianças ou adolescentes com irmãos; e crianças ou adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde.

A entrega do prêmio é realizada em sessão do Senado convocada especialmente para essa finalidade. No ano passado, a premiação foi realizada no Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio. Mas não há obrigatoriedade para que as datas sejam coincidentes.

Na primeira edição do prêmio, foram homenageadas quatro instituições: Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte (MG); Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), pelo projeto "Em Busca de um Lar"; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pela campanha "Esperando por Você"; e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelas iniciativas como os projetos "Dia do Encontro" e "Busca-se" e o aplicativo Adoção. Além desses, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu também premiar o senador Fabiano Contarato como reconhecimento por sua atuação em defesa da Adoção Tardia.